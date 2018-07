/ / Casos de HIV caem 25% no primeiro semestre no Nortão

A redução de 25% nos casos de pessoas com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) ocorreu em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop). De acordo com a secretaria de Saúde, de janeiro até agora, foram diagnosticados 9 infectados, sendo 7 mulheres e 2 homens. Uma delas está com 24 anos e descobriu nos exames de rotina no pré-natal. No mesmo período do ano passado, foram 12 casos, em 7 homens e 5 mulheres.

De acordo com enfermeira responsável técnica pelo setor de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), Maria Célia Braga, o número de diagnóstico tem sido maior em mulheres pelo fato que elas são as que mais procuram os serviços de saúde. “Por natureza a mulher é mais propensa a adquirir o HIV por suas próprias características físicas. A mucosa da vagina, ao ter contato com o esperma de um homem soropositivo, facilita que o vírus da Aids se instale no corpo. Além disso, a superfície de contato do órgão genital feminino é muito maior comparada ao masculino, o que também favorece a infecção”, disse.

Braga explicou ainda que a vulnerabilidade social também influencia. “Isso faz com que a prevenção seja deixada de lado. As mulheres casadas acham que não podem contrair a doença do marido e as solteiras, por incrível que pareça, costumam ter dificuldade em negociar o uso do preservativo com o parceiro”.

Ainda de acordo com o levantamento da secretaria municipal de Saúde, foram registrados 5 casos de Hepatite B, todos em pacientes homens. De janeiro até agora, houve 3 casos de Hepatite C.