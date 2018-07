/ / Casal é preso em Peixoto de Azevedo suspeito de tráfico de drogas

Aconteceu na manhã desta quarta-feira (4/7), no Hotel Pioneiro no Bairro Centro em Peixoto de Azevedo, a apreensão de um casal suspeito de tráfico de drogas.



Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar conseguir chegar até os suspeitos Denilson Ferreira da Silva e a mulher vulgo Gaga. Com os mesmos foram encontrados uma certa quantia de maconha e cocaína, ainda uma motocicleta que era usada em prol ao tráfico de drogas.



Os suspeitos já possuem passagem pela polícia por roubos/furtos e tráfico de drogas.



O casal foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil e registrado o Boletim de Ocorrência.