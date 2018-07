/ / Camisa 10 do América Mineiro, Ruy valoriza gol e vitória na Vila Belmiro contra o Santos e já projeta o Palmeiras

O camisa 10 agora está na história. Pela primeira vez, o América Mineiro conseguiu vencer o Santos na famosa Vila Belmiro. E o responsável por vestir uma das numerações mais importantes do time foi o principal responsável: Ruy, meia do Coelho, marcou o único gol do jogo.

Por isso a felicidade é gigantesca. Ruy sabe da importância do feito e também para o time na tabela de classificação.





Depois de vencer o Inter na última rodada, com inclusive assistência do camisa 10, o Coelho emplacou a segunda vitória consecutiva e pulou para o meio da tabela, se afastando da zona de rebaixamento. “Foi uma felicidade enorme. Depois da partida fiz questão de falar com meus familiares, com meus amigos. Muita gente me ligando, me mandando mensagem. Foi um gol importante, num dos estádios mais marcantes do futebol brasileiro, onde vários craques já jogaram.





E foi a primeira vez que o América venceu o Santos na casa dele. Por mais que o gol tenha sido meu, foi uma vitória 100% do grupo. Estamos de parabéns. Todos se doaram muito e merecemos os três pontos”, afirmou o jogador.





Agora, o América Mineiro foca suas atenções em outro rival paulista. A equipe mineira vai medir forças, em casa, com o Palmeiras. Para Ruy, mais uma pedreira pela frente. “Série A do Brasileirão não tem jeito, é uma pedreira atrás da outra. Só time grande, todos com jogadores de muita qualidade.





Acabamos de enfrentar o Santos na casa deles e agora vem o Palmeiras, um dos melhores elencos do Brasil atualmente. Vai ser muito difícil com certeza. Contamos com o apoio do nosso torcedor pois sabemos que com eles do nosso lado ficamos mais fortes”, finalizou o camisa 10 do América Mineiro.







Foto: Ivan Storti/Santos FC

João Ricardo Ziert,

Assessor de Imprensa