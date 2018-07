/ / CAE convida interessados em participar da 1ª Feira de Franquias em Agosto

O Centro de Atendimento Empresaria (CAE), está convidando os interessados em participar da 1ª Feira de Franquias, em parceria do Governo de Mato Grosso e a Desenvolve MT, que está prevista para acontecer entre os dias 10 e 12 de agosto deste ano, no Cenarium Rural em Cuiabá, das 14h às 21h, com entrada gratuita.

O evento visa fomentar o mercado local, por meio de oportunidades voltadas à micro e pequenos investidores, além disso, para as pessoas que possuem o perfil empreendedor e pretende iniciar o próprio negócio.

A expectativa é que participem mais de 70 empresas de diversos segmentos, entre eles, gastronomia, produtos de beleza, moda, saúde, casa e construção. A feira vai contar com marcas de franchising de todo país, oportunizando a realização de negócios dos mais diversos segmentos.

A programação da feira contará também com palestras voltadas para o empreendedorismo.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), em 2017, as franquias faturaram cerca de R$ 163 bilhões. Importante ressaltar que esse mercado cresceu 8%, em comparação com o ano anterior, mesmo ter sido considerado ano em crise.