/ / Bélgica consegue virada histórica sobre Japão e pega Brasil nas quartas

A Bélgica mostrou porque é considerada uma das favoritas na Copa do Mundo e carimbou passaporte para as quartas de final com um gol no último lance da partida. O time de Roberto Martínez saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou a virada e bateu o Japão por 3 a 2 nesta segunda-feira. Jan Vertonghen, Marouane Fellaini e Nacer Chadli fizeram os gols da classificação belga. Genki Haraguchi e Takashi Inui fizeram os tentos da equipe nipônica em Rostov.

Com o resultado, a seleção europeia irá enfrentar o Brasil nas quartas de final do Mundial da Rússia. O confronto contra a Seleção Brasileira será realizado na sexta-feira, ás 15 horas (de Brasília), em Kazan. Já os japoneses voltam para a casa após quase conseguirem sua primeira classificação na história para as quartas da Copa do Mundo.

Por Gazeta Esportiva