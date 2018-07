/ / Bebê de 1 mês morre sufocado pela mãe durante o sono

Por Valquiria Castil

Um recém-nascido morreu na madrugada deste domingo (15) após ser sufocado pela mãe durante o sono. O caso aconteceu em Cuiabá e foi registrado como homicídio culposo, em que não há intenção de matar. O menino que se chamava Márcio Gabriel tinha pouco mais de 1 mês de vida.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h20 para atender uma ocorrência de homicídio de um bebê no bairro Jardim Vitória.

Quando a PM checou ao local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia confirmado a morte do menino que tinha apenas 1 mês e 3 dias de nascido.

O tio da vítima relatou aos policiais que ao chegar na casa encontrou no quarto a sua irmã deitada com um dos braços sobre o rosto do bebê que estava com sangramento nasal. Ele contou que tentou acordar o menino e acionou o Samu, que constatou o óbito.

Equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também foi acionada e encaminhou o corpo do recém-nascido ao Instituto Médico Legal (IML) para analisar a causa da morte.