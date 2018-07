/ / Bandidos rendem casal de empresários de Guarantã em residência e levam vários objetos e veículo

A vítima relata no boletim de ocorrência, que a mesma foi com seu marido por volta das 6 horas da manhã da última quarta-feira (25/07) calibrar os pneus de seu veículo em um posto de combustível e ao retornar a sua residência que fica no centro de Guarantã foram abordados por dois homens armados.

Os dois indivíduos ordenaram para que as vítimas entrassem na residência e ficasse no quarto dos dois filhos do casal, nessa hora um dos bandidos ficou na porta vigiando as vítimas enquanto o outro ficou recolhendo os objetos de valores da casa.

A todo o momento os bandidos cobravam dinheiro, com o tempo um terceiro bandido chegou a casa e pediu um cartão de banco e a senha, uma das vítimas passou um cartão juntamente com a senha, o bandido retornou dizendo aos comparsas que também precisava das digitais da vítima e que não Conseguiu sacar o dinheiro.

Diante da situação os bandidos colocaram objetos da casa na caminhonete das vítimas e evadiram-se do local levando também uma camionete S10 ano 2018, ao sair, os bandidos avisaram que o casal encontraria o veículo.

As vítimas ficaram amarradas com fita crepe.

Os assaltantes tomaram todo o cuidado em não falar o nome dos mesmos na frente das vítimas e pareciam não conhecer cidade pois os mesmo não sabiam onde ficava os bancos da cidade.

Segundo a vítima, a mesma ligou na operadora responsável pela segurança do veículo S10 e pediu imediatamente o bloqueio do veículo. Os bandidos tiveram que abandonar a camioneta perto da entrada da Linha 22, pois a mesma já havia sido bloqueada.

A equipe da Polícia Civil e da Polícia Militar fizeram rondas para tentar encontrar os assaltantes, porém não obteve êxito.

Foram roubados:

Seis celulares, dois óculos, dois relógios, duas jaquetas, oito calças jeans, algumas camisas e camisetas, alguns tênis, cinco perfumes, maquiagens, duas alianças de ouro, uma corrente com pingente de ouro, dois capacetes um videogame Xbox, uma corrente com pingente de ouro, mil reais em dinheiro, uma bolsa com notas promissórias a receber, um notebook e uma bolsa da Carmen Steffens.





Por/ O Território