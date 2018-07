/ / Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso concedeu títulos de "Cidadãos Mato-Grossenses" aos diretores da FCSGN

Vindos do interior do Paraná, os empresários tinham o sonho de proporcionar educação superior de qualidade para todos, buscando novos recursos para contribuir com o desenvolvimento da região.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso concedeu títulos de "Cidadãos Mato-Grossenses" aos diretores da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge, em reconhecimento aos serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

O diretor-presidente, Cássio Brizzi Trizzi, se sente honrado com esta homenagem: "Nós acreditamos na Educação e acreditamos na população do estado de Mato Grosso, por isso, investimos na área para possibilitar ensino de qualidade a todos. Agradecemos ao Deputado Oscar Bezerra e a todos que abraçam esta causa e confiam no trabalho sério que vem sendo desenvolvido. Uma graduação pode transformar a vida das pessoas e queremos poder contribuir com este sonho, pois a Faculdade não é minha, não é da Fabiana, ela é de todos vocês. Receber o título de Cidadão Mato-Grossense é uma grande honra. Colocamos-nos à disposição de todos, podem contar sempre conosco, queremos somar com o estado de Mato Grosso".

Assessoria/FCSGN