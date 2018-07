/ / Após reuniões em São Paulo, Savio faz balanço positivo da estadia na capital paulista

Com residência fixa em Florianópolis, o ex-jogador e hoje empresário, Savio Bortolini, esteve em São Paulo nos últimos dias. Ídolo de clubes como Flamengo e Real Madrid, Savio ficou recentemente na capital paulista com intuito de reuniões ligadas a uma das suas empresas, a Savio Soccer.





A primeira reunião de Savio foi com Helbert Ferreira, marketing Executive da Puma Brazil. O empresário valorizou o encontro. “Fui muito bem recebido na Puma. É uma marca mundialmente reconhecida e é sempre importante estreitar os laços com empresas dessa magnitude”, declarou Savio.





Outro compromisso de Savio foi no São Paulo Futebol Clube. Lá, ele acompanhou o atacante Gustavo Maia, que assinou seu contrato profissional com o tricolor paulista. “O Gustavo Maia já é atleta da Savio Soccer há três anos e nesse momento de assinatura de contrato profissional com um dos gigantes do futebol brasileiro foi muito importante estar acompanhando ele. O pai do atleta, Willian Maia, também esteve com a gente e todos saíram satisfeitos da maneira que fomos acolhidos e, logicamente, com a confiança que o São Paulo está depositando em nosso atleta”, enfatizou o empresário.





Vale lembrar que além da Savio Soccer, o ex-jogador Savio Bortolini também é proprietário de mais duas empresas: a Bortolini Patrimonial, empresa de investimentos imobiliários próprios, e a Bortolini Finanças, empresa que atua com diversos produtos no mercado financeiro. Em virtude disso, Savio é considerado um case de sucesso de gestão de carreira, pois soube se preparar para o período de “aposentadoria” após pendurar as chuteiras.

Fotos: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa