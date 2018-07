/ / Após polêmica, Mbappé fala pela 1º vez sobre relação com Neymar

Copa do Mundo da Rússia, o jogador francês Neymar . Um dos principais destaques dada Rússia, o jogador francês Mbappé , de 19 anos, viu seu nome ser apontado em sites de notícias internacionais como um “desafeto” do atacante brasileiro

Agora, pela primeira vez desde as acusações de desentendimento entre os dois e um suposto mal-estar nos vestiários do PSG , o campeão mundial se manifestou sobre o camisa 10 do Brasil e não economizou nos elogios a Neymar.

À revista “France Football”, Mbappé apontou o brasileiro como um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, que será revelado no próximo dia 24 de setembro.

Por fim, o francês rechaçou os boatos de que exista entre eles uma “falta de companheirismo” no PSG e afirmou que não há disputa por protagonismo no clube. “As coisas estão claras entre nós”, declarou.