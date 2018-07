/ / Aplicativo de vereador cuiabano permite que população vote nas pautas da Câmara junto com parlamentar

A partir desta terça-feira (10/07) a população cuiabana passa a participar de forma ainda mais direta do mandato do vereador Felipe Wellaton (PV). Lançado em 2017, o aplicativo “Pra Cima” recebeu uma nova atualização que permite aos usuários acompanharem as votações na Câmara Municipal de Cuiabá.





“Quem fizer o download do “Pra Cima” vai poder dar sua opinião sobre os projetos que serão votados. É uma nova forma de trazer a sociedade cuiabana para dentro do Parlamento e participar da construção de uma cidade melhor”, comenta Wellaton.





Além de acompanhar as votações, os usuários do “Pra Cima” podem marcar reunião com o vereador, sugerir projetos de lei e ainda indicar melhorias e relatar problemas pela cidade.





Essa última funcionalidade está ativa desde o ano passado. Os moradores de Cuiabá já relataram quase 500 problemas pela capital. Essas denúncias vão desde um buraco na via pública, passando por lâmpadas de postes queimadas, limpeza de terrenos baldios, até a implantação de quebra-molas e faixas de pedestre.





Os problemas indicados pela população são relatados em ofícios e protocolados nos órgãos que devem e podem solucioná-los. Para cada denúncia é gerado um número de protocolo e o cidadão pode acompanhar o andamento da solicitação pela própria ferramenta. “Somos a ponte entre o cidadão e o poder público municipal”, destaca o vereador.





O aplicativo “Pra Cima” está disponível para download na APP Store e no Google Play ou pelos links:





Por Assessoria de Imprensa – Tássia Maciel