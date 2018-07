/ / Antonio Carlos projeta clássico do Palmeiras contra o Santos

Depois da pausa para a Copa do Mundo, está de volta o Brasileirão. E logo de cara um jogo daqueles para o Palmeiras. E o time verde e branco sabe disso. Um dos destaques palmeirenses no ano, Antonio Carlos espera um duelo ‘dos mais complicados’ pela frente.

Sexto colocado na tabela e querendo colar nos líderes, o Verdão tem clássico na quinta-feira. Mede forças com o Santos, na casa do adversário.





Para Antonio Carlos, que já soma 32 jogos no ano, partida para ser decidida no detalhe. “Fizemos uma boa preparação nesse período sem jogos. O time está bem. Mas acredito que do outro lado deve ter acontecido a mesma coisa. Todos os times vão voltar fortes nesse retorno. É o Santos, um clássico, com certeza um dos jogos mais complicados que teremos. Eles vão buscar vencer também. Deve ser jogo decidido no detalhe, então vamos ter que ter atenção durante os 90 minutos”, alertou o defensor.





Uma vitória, aliás, deve fazer o Palmeiras entrar no G4 do Brasileirão. O que, no entanto, não empolga o zagueiro. “Acho que nesse momento a tabela é o que menos importa. Claro que queremos vencer e subir posições, estar lá em cima. Mas temos que focar é no Santos e nesse jogo importante que temos na quinta-feira. Eles têm um time muito bom e todos sabem disso. É fazer nosso jogo, colocar em prática tudo que treinamos nessa pausa. Vai ser muito complicado como eu falei, mas vamos jogar para buscar os três pontos”, finalizou.

Santos e Palmeiras duelam na quinta, às 20h, no Pacaembu.









Foto: César Greco/Palmeiras

João Ricardo Ziert,

Assessor de Imprensa