/ / Adolescente representará MT em brasileiro de Tênis de Mesa

O Ginásio Aecim Tocantins foi vistoriado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) e aprovado para sediar a Copa Brasil de Tênis de Mesa; O evento terá entrada gratuita.





Aos 12 anos de idade, Levy Rodrigues do Prado Neto será um dos principais representantes do estado de Mato Grosso na Copa Brasil de Tênis de Mesa, etapa Centro-Norte-Nordeste, que será realizada nos dias 02, 03, 04 e 05 de agosto, no Ginásio Poliesportivo Professor Aecim Tocantins, em Cuiabá. Uma competição de nível nacional com participação de 600 atletas de 15 estados.

“Meu filho teve um crescimento fantástico no tênis de mesa e isso despertou o interesse de treinadores de outros estados. Acredito no talento dele, pois em pouco tempo na modalidade, a cerca de dois anos, enfrentou atletas com mais de sete anos de prática”, disse o pai do mesatenista, Marco Prado, que contou que o filho foi campeão em um torneio com apenas quatro meses de treino.

O adolescente teve o primeiro contato com a modalidade esportiva por meio de um projeto social intitulado “Tênis de Mesa na Arena”, gerido pela Federação Mato-grossense de Tênis de Mesa (FMTTM), e realizado aos domingos, das 18 às 20h, no entorno da Arena Governador José Fragelli, a Arena Pantanal, em Cuiabá. Um projeto gratuito com o objetivo de incentivar jovens ao esporte.

No mês passado, na etapa Sul-Sudeste da Copa Brasil de Tênis de Mesa, feita na cidade de Toledo, no Paraná, Levy Prado Neto venceu Juliano Costa, um representante da Associação Atlética Copagril, por placar de três sets a dois e garantiu o terceiro lugar no pódio. Uma vitória memorável principalmente pelo fato de um dos adversários ter 34 anos de idade, foram 22 anos de diferença.

“Levy está muito focado em conseguir melhorar sua colocação no pódio. Tem se preparado muito para isto. Quem sabe um segundo ou até mesmo primeiro lugares sejam possíveis nesta Copa Brasil (etapa cuiabana)”, comentou o pai do mesatenista, Marco Prado. E a mãe do garoto, Ana Prado se diz realizada e orgulhosa de ver o filho conquistar o próprio sonho.

Outros dois representantes do estado de Mato Grosso serão: Milena Morimoto, de 21 anos, e a atleta paraolímpica, Samara Pinho. Ambas disputaram a etapa Sul-Sudeste da Copa Brasil, no mês passado, em Toledo (PR), e conquistaram o segundo e o quinto lugares, respectivamente.

Texto e Foto: Junior Martins