/ / Acadêmicos da Unemat mostram a Guarantã que podem contribuir com o turismo sustentável na região

Em Guarantã do Norte, a Mostra Acadêmica “Turismo Sustentável” foi realizada no dia 7 de julho de 2018 com a presença de autoridades, artesãos e produtores agrícolas que expuseram a arte e produtos orgânicos. O evento foi realizado pelos acadêmicos do Curso de Bacharelado em Turismo da Unemat em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

“Estar cursando Turismo é uma alegria para mim e para o meu povo, pois dessa forma poderei atuar no etno e ecoturismo em terras indígenas,” disse Samuel da Silva Colman, da etnia Terena. Para o acadêmico, isso vem potencializar o que foi normatizado pela Instrução Normativa nº 3/2015-Funai que estabeleceu normas e diretrizes para as atividades de visitação com fins turísticos em terras indígenas.

O desafio da produção da Mostra de forma coletiva e participativa foi uma oportunidade de “realizar uma intensa experiência e descobrir caminhos para salvação de uma nova era,” comentou Samuel. Igualmente, as acadêmicas Nara Aguida da Silva e Edimara da Silva Novais, enfatizaram que os objetivos do evento foram alcançados porque tiveram o apoio da coordenação do Polo, dos professores. “Foi uma oportunidade de valorização dos nossos artesãos e pequenos produtores,” comemorou Edimara.

Para a secretária de educação, Diane Tonon Caovilla, além de qualificar profissionais, os cursos da Unemat nas modalidades diferenciadas, seja na EAD ou no “Programa Parceladas” têm feito a diferença no interior do estado. “Era uma aventura sair de Guarantã todos os dias quando ainda não existia asfalto, mas dos seis que ingressamos na turma, cinco se formaram,” relembra Diane que foi acadêmica da primeira turma de Ciências Biológicas oferecida pelo programa em Colíder, em 2004.

A cobertura completa do evento está em vídeo produzido pela Prefeitura de Guarantã do Norte que deu apoio aos acadêmicos na realização da Mostra. Para o coordenador de Turismo do município, Maicon Souza, o curso vem somar para a ampliação das potencialidades do município. “Apenas no segundo semestre, essa turma mostrou que veio para fazer a diferença em Guarantã do Norte,” pontou.

Ao final, foram sorteados brindes. À medida que o sorteio acontecia, como numa onda de solidariedade, os artesãos e pequenos produtores disponibilizavam seus produtos. “Sorteia a salada do domingo de amanhã,” disse a produtora que levou seus produtos orgânicos para expor no evento.

Sobre os Cursos de Turismo da Unemat

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) oferece, atualmente, quatro cursos de Turismo. Em Nova Xavantina-MT, o curso de Bacharelado em Turismo é presencial com duas entradas anuais pelo Sisu e Vestibular da Instituição. Já os cursos na modalidade à distância estão acontecendo em oferta única nos municípios de Aripuanã, Sorriso e de Guarantã do Norte em parceria pela Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Para finalizar o 2º semestre, os acadêmicos doCurso de Bacharelado em Turismo da Unemat/UAB, organizou a Mostra Acadêmica “Turismo Sustentável” através de projeto interdisciplinar apresentados nos Polos deSorriso (23/06), Aripuanã (30/06) e Guarantã do Norte (7/7).

Por Antonia Alves