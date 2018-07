/ / 35 famílias do PA Horizonte II em Guarantã recebem o Título Definitivo

Os agricultores contemplados com a titularidade da terra onde vivem há pelo menos 30 anos comemoram a emissão e outorga das propriedades rurais oficializada pelo INCRA-MT e a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte. Pois, com a documentação da terra terão segurança jurídica e poderão buscar as linhas de crédito junto as instituições financeiras, visando a aquisição de maquinários, construção de barracões, compra de insumos e implementos, crédito moradia, ampliação do plantel de matrizes de gado leiteiro, entre outras investimentos para a fomentação das diversas cadeias produtivas presentes com grande potencialidade nos assentamentos existentes no município.