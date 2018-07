/ / 35 famílias do PA Horizonte II em Guarantã recebem o Título Definitivo

INCRA e Prefeitura através de Termo de Cooperação Técnica viabilizou a celeridade do processo de Titularização do Assentamento Rural.

A regularização fundiária rural foi um dos carros chefes da campanha do atual Prefeito de Guarantã do Norte, Erico Stevan e do Vice-Prefeito Márcio Coronel Malavazi. Assim que assumiram a gestão administrativa estreitaram o relacionamento institucional com a Unidade Regional e a Superintendência do INCRA-MT formalizando termos de cooperação técnica e parcerias para dar celeridade ao processo de titularização definitiva dos assentamentos rurais do município.

No último dia 21 de julho foi a vez de 35 famílias do Projeto de Assentamento Horizonte II receberem o Título Definitivo de Propriedade emitido pelo órgão federal. A solenidade aconteceu na Comunidade Santa Clara e contou com a participação do Vice-Prefeito Marcio Malavazi, Executor Regional do INCRA, Daniel Noronha, Vereadores Irmão Alexandre, Walter Neves de Moura, Zilmar Assis e Katia Branbilla e o Presidente da Associação de Produtores do PA Horizonte II, Serrinho Malavazi.

Os agricultores contemplados com a titularidade da terra onde vivem há pelo menos 30 anos comemoram a emissão e outorga das propriedades rurais oficializada pelo INCRA-MT e a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte. Pois, com a documentação da terra terão segurança jurídica e poderão buscar as linhas de crédito junto as instituições financeiras, visando a aquisição de maquinários, construção de barracões, compra de insumos e implementos, crédito moradia, ampliação do plantel de matrizes de gado leiteiro, entre outras investimentos para a fomentação das diversas cadeias produtivas presentes com grande potencialidade nos assentamentos existentes no município.

"No que foi necessário estivemos presentes dando respaldo a Unidade Executora do INCRA em Guarantã do Norte. Continuamos firmes e mobilizados nesta grande força tarefa de legitimar esses agricultores, como sendo donos de fato e de direito dessas áreas rurais que desbravam a três décadas. Isso dignifica a nossa gestão por poder cumprir com o Plano de Governo e validar a presença do homem no campo com a ferramenta necessária para fortalecer o empreendimento agropecuário tendo em mãos a garantia solicitada pelas instituições financeiras, ou seja, o Título Definitivo da Propriedade na modalidade de Reforma Agrária. A partir de agora essas famílias poderão reescrever suas histórias e com a certeza de que terá um final mais produtivo, seguro e feliz", disse o Vice-Prefeito Marcio Malavazi.

Fonte: Assessoria