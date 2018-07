/ / 19ª Copa Centro America 2018 Chega a Reta Final no Próximo Final de Semana

Após quatro meses de competição a 19ª Copa Centro América de futsal chega na sua reta final. Quatro equipes do interior do estado no naipe masculino chegam as semifinais e no naipe feminino que pela primeira vez tem a participação também equipes do interior chegam a grande final.





A federação marcou para o dia 06 de julho sexta feira as 20:00 e as 21:00 as duas semifinais no ginásio da UFMT em Cuiabá. Primeira partida entre as equipes de Colíder e Sorriso e a outra entre ACVHE Campo Verde x Caceres/ Faipe/ Uirapuru.





Por ter melhor campanha as equipes de Colíder e Cáceres serão favorecidos caso suas partidas terminam empatadas. As finais estão marcadas para a noite de sábado dia 07 sendo as 20:00 o naipe feminino entre as equipes Família Peixoto de Peixoto de Azevedo e Cáceres / Faipe / Uirapuru. Pelo naipe masculino as 21:30 entre a equipe vencedora da primeira semifinal e a equipe vencedora da segunda semifinal.





A realização é da TVCA e a organização e arbitragem é da Federação Mato Grossense de Futsal FMFS.





Por Jerri Marcos