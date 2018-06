/ / Vitrine apresentará tecnologias e inovações para produção agrícola

Feira tecnológica será realizada entre 06 e 08 de junho em Sinop

Espaço exclusivo para demonstrações de pesquisas e experimentos agrícolas por instituições e empresas dos setores público e privado, a vitrine tecnológica será uma das atrações da Norte AgroShow, entre os dias 06 e 08 de junho, no Parque de Exposições da Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso (Acrinorte), em Sinop, município a 503 quilômetros de Cuiabá. Ao público do agronegócio ela apresentará uma série de tecnologias e cultivares voltadas às lavouras de soja, milho, feijão, milheto, capim, sistemas produtivos, entre outros, e voltadas ao aprimoramento da produção, produtividade, eficiência e sustentabilidade.





Conforme prevê o mapa da Norte AgroShow, a vitrine tecnológica compõe o bloco temático direcionado à agricultura e do qual faz parte, também, o espaço de máquinas e implementos agrícolas. Ambos estarão localizadas à direita da entrada principal do complexo expositivo da Acrinorte. Desde que os preparativos para a feira tecnológica foram iniciados, o espaço da vitrine já precisou ser ampliado para atender às necessidades dos expositores parceiros. "Estes serão espaços onde o produtor terá a oportunidade de entender como as pesquisas realizadas pelas empresas podem auxiliá-lo nas propriedades, observando-se os comportamentos das tecnologias para diferentes condições", observa a coordenadora da feira, Renata Borges Tiveron.





Na programação da Norte AgroShow, além de acompanhar as novidades no espaço da vitrine tecnológica, o público participante também terá a oportunidade de assistir palestras temáticas sobre agricultura, produção e tecnologias. No dia 06 de junho, às 13h30, o auditório LG recebe a exposição "Posicionamento de forrageiras de clima tropical com foco na produção de grãos", conduzida por Rodrigo Medina. A agenda é um oferecimento da DDB Agronegócio. Já no dia 07 de junho, também no auditório LG e às 15h10, Fransergio Batista apresenta a palestra "Tecnologias inovadoras para maximizar o potencial produtivo da soja". O momento é um oferecimento do Grupo Fachiolli.





Sobre a Norte AgroShow

Realizada pela Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso (Acrinorte) e o Sindicato Rural de Sinop, a feira tecnológica é voltada à difusão de conhecimento, tecnologia e inovações ao setor rural. Ao fazer sua estreia no circuito brasileiro de eventos desta mesma natureza, terá como sede um complexo expositivo de 198 mil metros quadrados localizado na maior cidade da região Médio Norte mato-grossense e polo para quase trinta municípios inseridos na zona de influência.





A Norte AgroShow apresenta um projeto arrojado com oportunidade de negócios para todo Mato Grosso e o Sul do Pará, levando-se em conta a abrangência geográfica e a posição estratégica do município anfitrião.





As atividades no parque de exposições da Acrinorte começam ainda no dia 05 de junho, com o Mega Leilão Estância Bahia e Acrinorte, a partir das 13h (horário de Mato Grosso). Já a abertura oficial da Norte AgroShow ocorre em 06 de junho, a partir de 08 da manhã. A entrada é gratuita e os portões permanecerão abertos das 8h às 18h.

Para conferir a programação completa clique aqui