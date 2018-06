/ / Vice-campeão húngaro e com 72% de aproveitamento, Marquinhos Pedroso comemora sua melhor temporada e projeta sequência da carreira

Aos 24 anos, Marquinhos Pedroso não teve dúvidas que viveu com a camisa do Ferencvarosi, da Hungria, a melhor temporada da sua carreira. No total, contando amistosos, foram 33 jogos com: 22 vitórias, seis empates e apenas cinco derrotas, num aproveitamento de 72%.





O período de Marquinhos Pedroso com a camisa do clube húngaro só não foi perfeito, pois nas rodadas finais o Ferencvarosi deixou escapar o título nacional, que ficou com o Videoton Fehérvár. O Ferencvarosi foi o segundo colocado somando 66 pontos, dois a menos que o campeão. Mesmo assim, a avaliação do lateral-esquerdo brasileiro foi bastante positiva. “Sem dúvida foi ótima essa minha experiência na Hungria. Serviu para um crescimento profissional.





Lá se pratica um futebol diferente do que jogamos no Brasil. É mais força física e inteligência tática. Evolui como jogador individualmente e coletivamente e, mesmo a gente deixando escapar o título, tive ótimos números pelo Ferencvarosi”, declarou o jogador, que no futebol brasileiro atuou por clubes como Grêmio e Guarani (SP).

Marquinhos Pedroso não foi destaque apenas no retrospecto. O jogador foi peça importante ofensiva pelo Ferencvarosi e fechou a temporada com oito assistências para gol. “O Ferencvarosi é o maior clube da Hungria.





Pela força do nosso time, muitas equipes nos enfrentaram fechadas, explorando os contra-ataques. Com isso, eu tinha bastante liberdade para atacar e tendo uma preocupação menor com a parte defensiva. Pude ajudar com assistências, o que sempre é fundamental para um lateral”, exaltou o atleta, que agora aproveita férias no Brasil.





Valorizado no mercado e tendo vínculo com o Figueirense até o final de 2019, Marquinhos Pedroso ainda não sabe o futuro da sua carreira. “Cheguei há poucos dias de férias no Brasil. Pela ótima temporada que fiz na Hungria já surgiram situações para seguir no futebol europeu. O próprio Ferencvarosi tem o desejo que eu continue lá.





Tenho contrato com o Figueirense e em conjunto com o clube e com meus representantes tomaremos a melhor decisão para todas as partes. Independente da definição, quero continuar trilhando uma trajetória tão boa como foram esses últimos meses na Hungria”, concluiu.





Números de Marquinhos Pedroso pelo Ferencvarosi:

33 jogos – 22 vitórias, seis empates, cinco derrotas (72% de aproveitamento)

8 assistências

Presença em 83% dos jogos da equipe desde a sua chegada



Foto: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa