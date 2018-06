/ / Vestibular da Unemat será realizado na próxima semana

Os candidatos que vão concorrer a uma das 2,6 mil vagas dos 64 cursos da Universidade Estadual de Mato Grosso, distribuídos em 13 municípios, farão as provas no domingo (10), das 8h às 13h. O candidato que ainda não consultou o seu local de prova, deve acessar o portal do candidato.

As provas serão realizadas nas cidades de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

O vestibular 2018/2 terá duas fases, realizadas em etapa única. A primeira consta de quatro provas objetivas com questões sobre Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Já a segunda constitui-se de prova de redação.

O resultado final será divulgado a partir do dia 23 de julho. O período letivo terá início no dia 6 de agosto, e o curso de medicina está previsto para dia 30 de outubro.

A Unemat adota sistema de ações afirmativas onde todos os cursos oferecidos destinam 30% das vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, e reservam 25% para candidatos pretos e 5% para candidatos indígenas. As outras 40% das vagas são para ampla concorrência.

Por Redação Só Notícias (foto: Só Notícias/arquivo)