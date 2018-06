/ / Vereador de Guarantã do Norte faz indicação de endereço nos postes de luz

A justificativa do vereador referente a indicação dos endereços nos postes e devido que, muitas das Ruas do município, principalmente as dos Bairros mais afastado do centro, não há placas com o nome das ruas. Roliço trabalha como Moto taxista e sabe muito bem a dificuldade que passa as pessoas que necessitam de encontrar um endereço, onde as ruas não tem placas com denominações. “Eu enfrento estas dificuldades, como as pessoas que fazem entregas dos supermercados, farmácias, carteiros e outros profissionais”, argumentou o parlamentar.