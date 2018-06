/ / Vereador David Marques esteve na apresentação de projetos para cidades ao norte do estado

A Superintendência Regional do DNIT em Mato Grosso (SR-DNIT/MT) recebeu durante essa semana o prefeito de Matupá, Valter Miotto, e o vereador de Guarantã de Norte, David Marques, onde foram apresentados os projetos para as cidades situadas ao longo da BR-163/MT, no norte do estado.





O DNIT já realizou os estudos e elaborou a concepção das adequações necessárias para as travessias urbanas de Itaúba, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte.





Em Matupá, o DNIT iniciará a concepção da travessia urbana ainda no primeiro semestre de 2018, e então o anteprojeto da obra será elaborado, atendendo as necessidades fundamentais da região.





Em resposta aos questionamentos do Prefeito Valter Miotto sobre a duplicação da BR-163/MT, entre Peixoto de Azevedo e Matupá, foi informado que o DNIT terminará o anteprojeto da obra para então lançar a licitação.

Por Priscila Soares

Assessora de Imprensa DNIT-MT