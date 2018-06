/ / Vencendo as diferença

Aliás, no tocante ao entendimento geral de povos e nações, como escrevi em meu livro(1987) e anteriormente no(janeiro de 1984): (...) quando falamos nade todos pelo bem de todos, alguns podem atemorizar-se, pensando em capitulação de seus pontos de vista na enfadonha planura de uma aliança despersonalizada, o automatismo humano deplorável. Não é nada disso. Na Democracia Ecumênica, todos têm o dever (muito mais que o direito) de — honestamente (quesito básico) e com espírito de tolerância — enunciar seus ideais, sua maneira de ver as coisas. Entretanto, ninguém tem o direito de odiar a pretexto de pensar diferente nem de viver intimidado pela mesma razão. Já dizia(1869-1948) que. E foi por nisso acreditar que, com certeza, o Mahatma se tornou o personagem principal da independência do seu povo.