/ / Vai ser feriado nos dias de jogos do Brasil na Copa da Rússia?

feriado em dias de jogos do Brasil? Falta pouco tempo para a Seleção Brasileira começar a correr atrás da bola na Copa da Rússia e, na cabeça do torcedor que sonha com a conquista do hexa, uma pergunta continua sem resposta: serádo Brasil?

A Seleção Brasileira terá 3 compromissos na primeira fase e 2 deles serão disputados em dias de semana — diante da Costa Rica, no dia 22 de junh o (uma sexta-feira) e contra a Sérvia, no dia 27 (quarta-feira). A exceção fica por conta da estreia, ante a Suíça, que cairá em um domingo (17).

Até este momento, pelo menos, o Ministério do Planejamento não se pronunciou de maneira oficial se haverá alguma alteração no calendário dos feriados programados para o País apenas por conta da participação brasileira na Copa da Rússia.

Algumas instituições públicas, em âmbito regional, no entanto, se manifestaram favoravelmente à adoção do ponto facultativo nas datas em que a Seleção comandada por Tite estiver em ação nos campos russos.

No setor privado, por outro lado, a decisão ficará por conta de cada empregador. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) não passará qualquer tipo de orientação às empresas, que terão a liberdade de decidir como agir em relação aos trabalhadores.

FABRIZIO BENSCH / REUTERS O Brasil vai parar para assistir à Seleção Brasileira. Mas talvez não seja feriado no País.

Bancos adaptarão horários aos jogos do Brasil

As agências bancárias, por sua vez, terão horários especiais nos dias em que a Seleção Brasileira jogar.

O Banco Central já avisou, por meio da Circular número 3.897, publicada em 9 de maio, que todas as agências terão horários diferenciados quando o Brasil estiver em campo.

As agências de todo o País vão abrir das 13h às 17h — no caso de o jogo ser às 9h —, e das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h — para os jogos que se iniciem às 11 horas . No caso de jogos que começarem às 15h , as agências abrirão das 9h às 13h .

Os horários dos jogos do Brasil

Na primeira fase a Seleção Brasileira jogará nos seguintes horários (de Brasília):