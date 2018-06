/ / Vacinação contra a gripe influenza termina na próxima sexta-feira

Rose Velasco, repórter SES-MT

A campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza entra na reta final nesta segunda-feira (11) em todo o País. A vacinaçãodo grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde termina na sexta-feira (15).

Segundo informou Thiago Rondon, da Gerência de Vigilância em Doenças Imunopreveníveis (Rede de Frio da SES/MT), a população prioritária prevista para ser vacinada no Estado é de 666.364 pessoas, sendo que até a última sexta-feira, dia 8 de junho, já haviam sido vacinadas 547.084 pessoas, o que representa uma cobertura total de 82,01%. “A expectativa é de atingir a meta geral que é de 90% até o dia 15 de junho, quando se encerra a campanha nacional de vacinação”, informou Rondon.

Em Mato Grosso, 31% dos 141 municípios, já atingiram a meta de 90% de cobertura do público alvo, que são: idosos acima de sessenta anos de idade, crianças na faixa etária de seis meses a cinco anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais de saúde, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e população privada de liberdade, além dos funcionários do sistema prisional.

Outros 48% dos municípios estão com cobertura entre 70% e 90% e os demais, 21%, estão com cobertura abaixo de 70%.

O município de Santa Cruz do Xingu continua com baixa cobertura vacinal, mantendo o índice de 3,82%; o município de Rondolândia registrou até o momento 25,41% de cobertura; depois estão os municípios de Feliz Natal com 36,55% e Colniza com 46,09%. Os municípios de Cáceres, Gaúcha do Norte, Jauru, Nova Canaã do Norte e Peixoto de Azevedo estão com índices abaixo de 60%.

A Secretaria de Estado de Saúde lembra que os municípios têm até quinze dias após o encerramento da campanha de vacinação para lançar os dados de vacinas aplicadas.

A vacina contra gripe é segura e salva vidas. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias, de 39% a 75% a mortalidade global e em, aproximadamente, 50% nas doenças relacionadas à influenza.

A imunização deve ser feita antes do início do inverno, que começa em junho, isso porque a vacina contra gripe não está na rotina do Calendário Nacional de Saúde. Trata-se de uma vacina de campanha, ou seja, ocorre somente em um período específico, de maior circulação do vírus, que vai do final de maio até agosto.

“A vacina leva, em média, de duas a três semanas para criar os anticorpos que geram proteção contra a gripe após a vacinação”, explicou Mara Patrícia, superintendente de Vigilância à Saúde da SES-MT.

De acordo com Thiago Rondon, gerente de Vigilância de Doenças Imunopreveníveis, todas as doses de vacinas (850 mil doses) destinadas pelo Ministério da Saúde para atender a população prioritária de Mato Grosso foram distribuídas para os 16 Escritórios Regionais de Saúde.

O que é gripe influenza:

É uma infecção viral aguda do trato respiratório, com elevada transmissibilidade, podendo ser contraída várias vezes ao longo da vida, podendo se manifestar de forma mais ou menos grave. Existem vários tipos e subtipos do vírus Influenza. Contudo, apenas os vírus A e B causam doença com impacto significativo na saúde humana. A influenza ocorre durante todo o ano, mas é mais frequente nos meses do outono e do inverno. No Estado do Mato Grosso ocorre à circulação de vírus da Influenza Sazonal A H3 e B. Informou a Vigilância Epidemiológica estadual.

Diferença entre gripe comum e síndrome respiratória aguda grave

A gripe comum apresenta sintomas como febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta e início dos sintomas. É importante procurar o médico para o tratamento adequado.

A síndrome respiratória aguda grave também provoca febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta e dispneia (dificuldade para respirar). Também podem ser observados os seguintes sinais: saturação de O2 menor que 95% (nível de oxigênio no sangue) ou desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória.