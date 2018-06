/ / Unidade Metropolitana do Indea irá atender produtores de Cuiabá e Várzea Grande

Produtores rurais de Cuiabá e Várzea Grande agora contam com um novo espaço de atendimento do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT). A Unidade Local Metropolitana do Indea foi inaugurada nesta sexta-feira (29.06), no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro. O espaço oferece um ambiente moderno e confortável tanto para os servidores quanto para os clientes da autarquia.

A nova unidade é fruto do termo de cooperação entre o Governo de Mato Grosso, com o Fundo Emergencial de Saúde Animal do Estado de Mato Grosso (Fesa) e Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente (Fase). Os fundos privados estão investindo cerca de R$ 10 milhões na reforma e readequação de 140 unidades do Indea. A expectativa é que até o final de 2018, 100 unidades sejam reformadas.

De acordo com a presidente do Indea, Daniella Bueno, há mais de 20 anos que os escritórios da autarquia não passavam por reformas. “As nossas unidades estavam há mais de 20 anos sem nenhuma manutenção. Tanto os produtores rurais quanto os servidores do Indea, precisavam e necessitavam dessas melhorias, pois a partir do momento que você melhora a qualidade do ambiente de trabalho, você trabalha com satisfação”.

Para o presidente do Fase, Gutemberg Carvalho Silveira, dada a importância do trabalho prestado pelo Indea, os fundos não mediram esforços para cooperarem com as reformas. “Estamos realizando as reformas para promover melhorias para o servidor e no atendimento ao produtor rural. É a aplicação de um recurso advindo do setor produtivo e que está voltando em benefício do produtor e dos servidores”.

Segundo o presidente do Fesa, Marco Túlio Duarte, o setor está atento não só quanto às melhorias na produção bem como com a defesa agropecuária. “Para nós é uma alegria muito grande participar desse momento no Estado. Entendemos a necessidade de apoio financeiro, estrutura e logística do Indea e continuamos discutindo a aplicabilidade dos recursos do Fesa para a defesa, não só para melhorar a nossa produção, mas também atentos à defesa sanitária”.

O governador Pedro Taques, destacou o diálogo entre o Governo e os setores produtivos, como um diferencial da gestão. “Nosso governo, desde o início procurou essa interlocução com os setores. E a confiança do setor produtivo na nossa gestão propiciou esse momento. A reforma das unidades do Indea irá garantir qualidade laboral, ambiência profissional aos servidores, que desempenham uma função importantíssima, a de cuidar da sanidade animal e vegetal do que é produzido no estado”.

Nova estrutura

Na ocasião foi assinada a nova estrutura organizacional do Indea, que além da criação da Unidade Local Metropolitana, que une os escritórios de Várzea Grande e Cuiabá, em um único local, cria também a Unidade Regional de Supervisão de Juara, um grande anseio da região, que em breve será inaugurada.

A nova estrutura cria também o Laboratório de Sanidade Vegetal a ser inaugurado no dia 04 de julho, localizado no Complexo do Planalto, em Cuiabá, onde também estão localizados outros laboratórios do Indea. A obra é realizada pelo Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente (Fase).

Com a inauguração da Unidade Local Metropolitana, a Unidade Local de Execução de Várzea Grande será fechada, e o produtor rural contará com um posto avançado no Ganha Tempo do VG Shopping, para a emissão de documentos.