/ / Tremor de terra de magnitude 3,1 é registrado em Barão de Melgaço (MT) e morador relata susto: 'clarão, tremeu tudo'

De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis/UnB), o abalo de magnitude 3,1 na escala Richter ocorreu às 00h17 (horário de Brasília). Não houve danos ou ocorrências por conta do tremor de terra.

Este é o 18º caso de tremor de terra registrado em Mato Grosso neste ano. Já foram registrados tremores em Torixoréu, Juara, Porto dos Gaúchos, Itiquira, Sorriso, Salto do Céu, Chapada dos Guimarães, Tangará da Serra, Rosário Oeste, Santa Rita do Trivelato, Cuiabá, Nova Marilândia, Terra Nova do Norte, Rondonópolis e Porto Estrela.