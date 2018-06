/ / Técnicos em necropsia realizam simulação na Lagoa Encantada

Assessoria/ Politec-MT

Uma aula de campo com simulação de uma ocorrência policial foi realizada na Lagoa Encantada, no CPA 4, com a participação de 22 técnicos em necropsia da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) da capital e do interior do Estado, na manhã desta segunda-feira (18.06).

A atividade faz parte do Treinamento Básico Inicial dos servidores nomeados do concurso de 2017. Envolveu desde o deslocamento das viaturas do Instituto Médico Legal até o acesso ao local de encontro de cadáveres, a retirada das urnas e o recolhimento de corpos simulados do local da ocorrência até o IML. Policiais Militares foram informados sobre a simulação e acompanharam as atividades.

Os trabalhos foram distribuídos entre quatro equipes, sendo os responsáveis pelo recolhimento dos corpos que estavam dispostos em locais de difícil acesso em meio à vegetação. Para representar os cadáveres foram utilizados um boneco em tamanho real e troncos de madeira. “Essa atividade é para eles saberem como é atender a uma ocorrência sob pressão, em locais de difícil acesso, e com a presença do público’’, explicou o técnico em necropsia e coordenador do treinamento, Jurandir de Oliveira.

Conforme Jurandir, o treinamento, que teve a duração de uma semana possibilitou aos novos técnicos aprimorar a prática de técnicas em necropsia em uma maior quantidade de casos.

O objetivo do treinamento é proporcionar a fundamentação técnica necessária para o desempenho das atribuições dos servidores recém-ingressos nas respectivas unidades de lotação dos servidores.

O conteúdo programático contou com disciplinas teóricas e práticas, além da apresentação da estrutura organizacional da Politec e da Diretoria Metropolitana de Medicina. Os conteúdos foram ministrados por servidores da Politec, como técnicos em necropsia e peritos oficiais médicos legistas de carreira.

Dentre as atividades práticas foram apresentadas técnicas de necropsia, cadeia de custódia, normas de biossegurança e mapa de risco; coleta, armazenamento e transporte de vestígios; introdução à papiloscopia, à odontologia legal, e à antropologia forense.