/ / Taques vê complô entre Mendes e Fagundes e não aceitará ser 'esculhambado'

O governador Pedro Taques (PSDB), já em ritmo de pré-campanha, segue com o discurso de que não vai partir para o ataque contra os adversários, mas à medida em que for alvo de ataques e acusações, reagirá. Em entrevista ao Jornal do Meio Dia, da TV Vila Real, o tucano disse que identificou um complô entre pré-candidatos ao seu posto no Executivo.

“Não vou fazer uma política de bateu-levou. Agora, eu não vou ser esculhambado como tenho sido feito há 3 anos”, destacou o governador.

Nas últimas semanas, Taques e o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (DEM), seu aliado de campanhas passadas que agora será adversário na disputa Palácio Paiaguás, trocaram farpas e críticas através da imprensa. O tucano, porém, evitou gastar o seu tempo comentando sobre o ex-aliado.

“Eu não quero debater Mauro Mendes. Se entender por bem, tem que ser candidato. A democracia exige que nós tenhamos candidatos. As melhores propostas, elas recebem o acordo do Eleitor”, disse o governador.

Taques citou ainda o senador Wellington Fagundes (PR), também pré-candidato ao governo do Estado pelo grupo de oposição e classificou as críticas feitas por Fagundes e Mendes como uma "união eleitoreira".

“O que é engraçado é que batem em mim o dia inteiro. Me parece que existe uma jogadinha entre dois pré-candidatos. Eu apanho o dia inteiro. Mecham de incompetente, me chamaram até de troço”, salientou.

“Até Jesus Cristo, quando entrou no templo e expulsou os vendilhões, não aceitou esse tipo de provocação. Imagina eu, que sou pecador”. Por fim, o governador disse que enxerga ações orquestradas nos bastidores políticos, um verdadeiro “bate e esconde a mão”.

Por Arthur Santos da Silva