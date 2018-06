/ / Sub 19: jogo entre Sinop e União teve horário alterado pela FMF

Por Julio Tabile/Assessoria

O primeiro jogo da semifinal entre Sinop e União, pelo Estadual Sub 19, foi antecipado das 18h, para às 15h30 de sábado, dia 16 no Gigante do Norte. A solicitação foi feita pela direção do Galo, que também decidiu liberar a entrada para os torcedores, quando na verdade sempre promovia a ação de cobrar um quilo de alimento para manutenção da casa do atleta.





A partida de volta também foi antecipada a pedido do União. Com o estádio Luthero Lopes interditado, a partida passou de quarta, para terça-feira (19) às 18h.

A confirmação foi feita pela Federação Mato-grossense de Futebol, nesta quinta-feira à tarde.





A outra semifinal será disputada entre Luverdense e Cuiabá. O primeiro jogo está marcado para o Passo das Emas, sábado às 19h15. A volta será na Arena Pantanal às 18h, na quarta-feira (20). As datas das finais foram mantidas, o primeiro confronto será dia 24 e a finalíssima, dia 30 de Junho.