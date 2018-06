/ / Sinop volta a disputa do Estadual Sub 19 após decisão do TJD

O Galo do Norte teve ação julgada pelos desembargadores do Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso, nesta terça-feira (05) à noite e por unanimidade, cinco votos a zero e foi reconduzido a segunda fase do Estadual da categoria.

O Grêmio Sorriso foi desclassificado por ter infringido a Artigo 20 do regulamento da competição este ano. O time sorrisense escalou um atleta na partida em que venceu o Luverdense em casa por 3 a 1, sendo que o nome do jogador foi publicado no BID, minutos antes da partida e ele foi relacionado para o jogo, quando que o regulamento prevê que o atleta precisa ser regularizado “um dia antes da partida”.

O departamento jurídico do Galo do Norte entrou com uma notícia de infração na procuradoria do TJD, dia 30 de maio, onde foi aceita a liminar pelo presidente do tribunal, para suspender a partida entre as agremiações Grêmio Sorriso x Poconé, e nesta terça-feira(05), levou a julgamento. Cinco desembargadores votaram.

O Sinop, que tinha ficado de fora devido ao número de gols marcados em relação a Sorriso e Luverdense, que fazem parte da chave A, agora está classificado e vai enfrentar o Poconé.

A Federação Mato-grossense de Futebol deverá marcar a data do primeiro jogo entre Sinop e Poconé. A partida será no Gigante do Norte.

Os outros jogos das quartas de finais, foram realizados no último final de semana, com o primeiro confronto das equipes; o União venceu o Mixto por 3 a 2 em Cuiabá, o Araguaia perdeu em casa para o Cuiabá, por 1 a 0, e o Operário F.C LTDA empatou em 2 a 2 com o Luverdense na capital.

O campeão e o vice disputam a Copa São Paulo de Futebol Junior em 2019.

Por Julio Tabile