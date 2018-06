Sinop perde para Linense e tem que vencer próximo confronto para se classificar na Série D

O Sinop acaba de ser derrotado, em Lins, por 2 a 1, para o Linense, no jogo de ida da segunda fase do Brasileiro da Série D. A equipe sinopense saiu na frente e terminou o primeiro tempo em vantagem. Mas, na etapa complementar, levou dois gols e agora tem que vencer o confronto de volta, no próximo domingo, no Gigantão. Se vencer por diferença de um gol, leva a decisão para os pênaltis. Se fizer dois de diferença garante a vaga. Empate classifica o Linense.

O Galo do Norte começou bem a partida. Everton recebeu de Cajano, em contra-ataque pela direita, chutou cruzado de fora da área, mas o goleiro João Guilherme pegou. O gol não demorou para sair. Diogo, aos 5 minutos, chegou de carrinho em cima de Gilmar, dentro da grande área, e o árbitro marcou pênalti para o time sinopense. Juazeiro foi para cobrança, bateu no canto direito sem chances de defesa: 1 a 0 Sinop.

A partir do gol, o Sinop passou a se defender mais e tentar ter maior tempo com posse de bola. Com apoio da torcida, o Linense buscava o empate. Carlos André recebeu, pela esquerda de dentro da área, ajeitou e chutou forte, mas a bola espirou na defesa. Com a jogada perigosa o Sinop começou a fechar mais os espaços. Em cobrança de escanteio, Carlos André levantou na área, Ricardinho mandou de cabeça e o goleiro Fernando fez linda defesa impedindo o gol de empate.

Tiago, do Sinop, acabou se chocando com o adversário, cortou o supercílio e teve que ser substituído por Pity. Na sequência, Juazeiro, cruzou pela esquerda para Gilmar, perto da grande área que bateu errado cruzado e perdeu a chance de ampliar. O Sinop ficou ainda mais retrancado no final do primeiro tempo e garantiu a vantagem.

O Linense voltou melhor na segunda etapa e buscando a todo momento o empate e a zaga sinopense desarmou vários contra ataques. Tyron foi um dos principais personagens no sistema defensivo. Raul, no contra-ataque, invadiu a grande área, a zaga não conseguiu acompanhar, e Fernando teve que sair para impedir o gol de empate do Linense. Aos 16 minutos, o Sinop mudou: saiu Cajano e entrou Luiz Henrique para ajudar no meio campo.

A situação do Sinop começou a se complicar aos 22 minutos. O zagueiro Hitalo foi expulso, após falta para o Linense, por reclamação. Com um a menos, o Galo ficou em desvantagem e o time paulista pressionava cada vez mais. Evandro carregou, chegou na grande área, mas na hora de mandar para o gol a zaga do Sinop chegou rasgando para tirar o perigo. Aos 34 minutos, Felipe cruzou pelo lado direito, na pequena área, e, Tayron, em um lance infeliz, foi tentar cortar e fez gol contra: 1 a 1.

O Linense cresceu ainda mais e empurrado pela torcida sufocava o Sinop que não conseguiu segurar o empate. No finalzinho, Tiago Humberto recebeu cruzado no contra-ataque, bateu no canto no goleiro Fernando, ampliando o placar: 2 a1 Linense.

Por Só Notícias (foto: Julio Tabile)