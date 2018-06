/ / Sinop goleia União e conquista vantagem na semifinal do Sub 19

Por Julio Tabile

O Galo do Norte derrotou o União de Rondonópolis, neste sábado à tarde no Gigante do Norte e goleou por 4 a 1, abrindo vantagem para chegar a final do Estadual Sub 19, e consequentemente, garantir uma das duas vagas à Copa São Paulo de Futebol Junior 2019.

Pedrinho, logo a um minuto de jogo abriu o placar para o Sinop, depois Felipe de bicicleta fez 2 a 0, aos 18”.

Dominando completamente o colorado do Sul do estado, no segundo tempo o Galo continuou mandando no jogo e ampliou com Zé Henrique aos 10” , 3 a 0 e Mosquito aos 31”, marcou o 4º.

No finalzinho, Kerly descontou para o União.

Com o placar de 4 a 1, o Sinop vai a Rondonópolis na próxima terça-feira (19), com a vantagem de perder por até dois gols que garante a vaga. Diferença por três gols, leva a decisão para os pênaltis. Mais que três, o União fica com a vaga.

A outra semifinal será entre Luverdense e Cuiabá, que jogam neste sábado à noite no Passo das Emas, às 19h15, no primeiro jogo.





Ficha técnica:

Sinop: Lucas, Gustavo, Willian, Kevin, Luan, Kaique, Mosquito, Danielzinho, Felipe Mendonça , Lucas Lemes e Pedrinho ( Zé Henrique, Bolacha, Otaviano, Jefferson).

Treinador: Willian Gabriel

União; Evandro, Henrick, Luan Menzen, Caio, Max, Patrick, Lucas Luan, Carlos, Albano, João Vitor, Léo Menzen, (Allan, Dedé, Paulo, Gustavo, Kerly)

Treinador; Adielson Soares