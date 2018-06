/ / Sinop Futebol Clube perde para o União mas se classifica à final do Estadual Sub-19

O Sinop perdeu por 1 a 0, para o União de Rondonópolis no estádio Luthero Lopes, na volta da semifinal do Campeonato Mato-grossense Sub-19, porém, como estava com vantagem por ter goleado o Colorado no primeiro confronto, no Gigante do Norte, por 4 a 2, garantiu vaga à final e já está na Copa São Paulo do próximo ano.

O Galo do Norte conhecerá seu adversário amanhã, quando se enfrentam Cuiabá e Luvendense, em Lucas do Rio Verde, na primeira partida, o Verdão venceu o Dourado por 2 a 1. Agora, o Luverdense jogará pelo empate, enquanto o Cuiabá terá que vencer por dois gols ou mais para passar direto, ou vencer por um gol de diferença para levar a decisão para as penalidades.

O União, em desvantagem, com o resultado do jogo de ida começou pressionando mais. Canarana, logo aos 4 minutos, ganhou na dividida, chegou na cara do gol e não perdoou, mandou uma bomba sem chances para o goleiro Lucas do Sinop: 1 a 0 Colorado.

Henrique dominou, partiu em velocidade, cruzou pela direita, na área do Sinop, mas a zaga chegou para tirar o perigo. Pedrinho se lesionou em uma dividida e foi substituído por Zé Henrique do Sinop. Pressionado pelo Colorado, a equipe do Sinop começou a ficar mais retraída e deixou o União dominar a partida.

Gustavo colocou na área, em cobrança de escanteio, Canarana bateu de primeira, mas pegou na defesa, sem chances de ampliar o placar para o União de Rondonópolis. Fim de primeiro tempo 1 a 0 Colorado.

Na etapa complementar, Felipe, do Sinop, partiu para área, chutou de qualquer jeito e o goleiro do Colorado, com um tapa impediu o gol de empate. O União deixou o ritmo de jogo cair e não conseguiu mais se encontrar perdendo vários contra-ataques.

Na cobrança de escanteio, Lucas Lemes, levantou na área do União, mas o goleiro saiu e pegou firme sem chances de empate. Gustavo do Sinop ,recebeu amarelo ao tentar cortar o contra-ataque. Canarana, na cobrança, meteu a bola na trave, bateu nas costas do goleiro Lucas, mas ainda deu tempo de pegar. Fim de jogo.

Por Só Notícias/David Murba (foto: assessoria)