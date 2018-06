/ / Sine oferece serviços gratuitos de intermediação de mão de obra para empresas

Cleide Dantas | Setas-MT



Empresas dispõem dos serviços gratuitos de intermediação de mão de obra por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas). De acordo com a gerente de intermediação de mão de obra do órgão, Simone Koehler, as empresas podem realizar a contratação de funcionários de forma gratuita, determinando o perfil profissional do trabalhador a ser contratado.

“As empresas podem disponibilizar vagas de ampla concorrência, vagas para a pessoa com deficiência e também vagas para contratação de aprendiz, além de oferecer a oportunidade de primeiro emprego”, explica.

O empregador dispõe no Sine de uma equipe psicossocial composta por psicólogos e assistentes sociais que realizam o atendimento dos públicos, incluindo jovens e Pessoas com Deficiência (PCDs), com objetivo de melhorar o direcionamento dos candidatos de acordo com o perfil definido pela empresa.

Em Cuiabá, o Sine possui três salas com capacidade de atendimento para 20 trabalhadores, para realização de processos seletivos, palestras e apresentação da empresa. Além de espaço físico para realização de entrevista individualizada ou coletiva. Simone diz que pelo menos um servidor do Sine estará disponível para dar apoio durante o processo seletivo realizado na unidade.

A gerente informa ainda, que as salas são climatizadas e também são ofertados cafezinho aos trabalhadores, em processo seletivo. “Reforçamos que os serviços são gratuitos, só precisando do agendamento antecipado. Objetivo desse suporte é para que o trabalhador tenha acesso as melhores vagas de trabalho no estado”, explica.

Segundo o superintendente do Sine, Adilson Reis, há um esforço de toda a equipe para que até o fim do ano o órgão disponibilize no painel de vagas duas mil vagas de trabalho. “Nós dispomos do cadastro tanto para empresas como para o trabalhador. Temos equipes volantes que irão às empresas e também de equipe fixa no Sine Matriz”, afirmou.

Para intensificar esse processo de captação de vaga no interior ocorrerão visitas técnicas. Em Sinop as visitas serão entre os dias 20 e 22. Em seguida serão nos municípios de São José do Rio Claro e Diamantino, entre os dias 09 e 13 de julho.

O contato para que as empresas façam a abertura de vagas de emprego deve ser realizado com o Setor de Captação de Vagas do Sine através dos telefones: (65) 3613-2100, 3613-2101, 3613-2102, 3613-2103, ou comparecer diretamente no Sine, na Av. Baltazar Navarros, n° 567, esquina com Av. General Vale, no Bairro Bandeirantes, em Cuiabá.