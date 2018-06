/ / SETAS capacita mais de 500 gestores entre 2017 e 2018

Cleide Dantas | Setas-MT



Mais de 170 trabalhadores de nível superior, conselheiros e gestores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de 70 municípios de Mato Grosso estão em Cuiabá participando da segunda etapa do Curso de Atualização para Elaboração de Planos de Assistência Social do Programa Nacional Capacitasuas. Entre 2017 e 2018, o programa já qualificou 530 trabalhadores.

As aulas iniciaram na segunda-feira (18) e encerram nesta sexta-feira (22) na Faculdade Mato Grosso – UNIASSELVI. A carga horária é de 40 horas-aula e cumpre a matriz pedagógica orientada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). O curso é realizado pela Secretaria de Trabalho e de Assistência Social (Setas-MT), por meio da Secretaria Adjunta de Assistência Social.

A secretária da Setas, Monica Camolezi, que esteve na abertura dos trabalhos desta quinta-feira (21), enfatizou que a gestão se fortalece pela qualificação dos profissionais da rede de proteção social.

“Este é um momento de capacitação, integração e troca de experiências. Reunimos representantes de todas as regiões de Mato Grosso, essa interação fortalece a rede de proteção, pois toda a teoria que se adquire aqui será evidenciada na prática. Nosso estado é diverso e cada um colabora com o que faz dessa forma a rede é empoderada por meio da qualificação e contribuição de cada um”, disse.

A gestora ressaltou a importância da presença dos conselheiros municipais nas próximas etapas para que todos trabalhem com o entendimento desse processo na construção do plano de assistência social dos municípios.

A secretária adjunta de Assistência Social, Marilê Fernandes, falou da importância do plano de assistência social que é um instrumento que permite elaborar o projeto pedagógico onde serão apresentadas as reais necessidades do município dentro da política de assistência social.

O objetivo da atualização é para que cada equipe tenha o conhecimento técnico e debata as possibilidades de melhorias na área da assistência social, promovendo condições para a elaboração do plano municipal.

Durante este ano estão previstas seis capacitações do Programa Nacional Capacitasuas para Mato Grosso. Esta é a segunda delas, as próximas ocorrerão a cada mês até outubro.

CAPACITASUAS

O Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social (CapacitaSUAS) tem o objetivo de garantir oferta de formação e capacitação permanente para profissionais, gestores, conselheiros e técnicos da rede socioassistencial do SUAS para a implementação das ações dos Planos de Educação Permanente, aprimorando a gestão do SUAS nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios.

O CapacitaSUAS contempla ações de capacitação e formação, de acordo com a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS, que devem impactar na carreira do trabalhador, além potencializar e dar visibilidade a novas práticas profissionais.