/ / Semana do Meio Ambiente debate gestão das três bacias hidrográficas de MT

A Secretaria de Estado Meio Ambiente (Sema-MT) realiza a partir da próxima terça-feira (05.06) a XIV Semana do Meio Ambiente e X Seminário Estadual de Recursos Hídricos. Os participantes irão debater a gestão responsável e compartilhada das três bacias hidrográficas de Mato Grosso: Amazônica, Paraguai e Tocantins Araguaia.

Com o tema “Mato Grosso – Berço das Águas”, a abertura das atividades ocorre no dia Mundial do Meio Ambiente, e terá a assinatura de mensagens para revisão da Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) e da Política Estadual de Educação Ambiental (PEEA). Os documentos serão encaminhados para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Durante a solenidade, o Governo de Mato Grosso também fará a entrega de equipamentos para as secretarias municipais de meio ambiente de 40 prefeituras. Os chamados “Kits de descentralização” integram o projeto Mato Grosso Sustentável, financiado pelo Fundo Amazônia, que tem como objetivo a prevenção e controle do desmatamento e das queimadas ilegais, por meio de ações de monitoramento, fiscalização, educação ambiental, fortalecimento da conservação da biodiversidade e incentivo ao uso sustentável dos recursos naturais dos biomas de Mato Grosso.

A programação segue até o dia 8 de junho com palestras técnicas e científicas e com mesas redondas que irão discutir os desafios para conservação dos recursos para cada bacia hidrográfica de Mato Grosso. Os debatedores irão falar sobre qualidade da água e os planos para cada região hidrográfica. As mesas terão participação da Agência Nacional das Águas (ANA).

Os integrantes dos Comitês de Bacias Hidrográficas também se reunirão em um fórum no dia 7 de junho, uma oportunidade para discutir a participação da população na gestão dos recursos hídricos. A semana também terá atividades culturais, encontro de proprietários de reservas particulares de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, reunião do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera Pantanal, entre outros.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas aqui . A programação completa está disponível no documento abaixo. Serão emitidos certificados com carga horária de 22 horas.

Serviço

Evento: XIV Semana de Meio Ambiente e X Seminário Estadual de Recursos Hídricos

Data: 05 a 08 de junho

Local: Palácio Paiaguás e Hotel Fazenda Mato Grosso

