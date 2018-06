/ / Radialista e jornalista de Guarantã do Norte participaram do 1º encontro de rádios parceiras da Rádio Rodovia

Radialista Francisco Guimarães, Coordenador do Evento Vanderlei Munhoz e o Jornalista Gilmar Ávila.

Com o objetivo de aprimorar ainda mais os conhecimentos e obter subsídios para o dia-a-dia de uma melhor programação, tanto de programa de entretenimento e jornalístico, que os profissionais da comunicação de Guarantã do Norte/MT, Francisco Guimarães e Gilmar Ávila, ambos da Rádio Continental, estiveram participando do primeiro encontro de Rádios Parceiras da Rádio Rodovia.





O encontro aconteceu entre os dias 15 e 16 de deste mês, no hotel Paiguás, na capital do Estado. o I Encontro das Rádios Parceiras da Rádio Rodovia, agencia especializada em produção de programas de rádio. A coordenação do encontro, ficou por conta do jornalista, radialista e policial federal aposentado Vanderlei Munhoz.





Segundo o organizador o evento reuniu mais de cinquenta profissionais de rádio do interior do Estado, entre proprietários de rádios comerciais (FMs), concessionários de rádios comunitárias e profissionais de rádio do interior, que durante dois dias estiveram reunidos em torno de palestras programadas e discussões de temas de interesse da categoria.





O evento foi considerado ótimo pelos participantes, superando todas as expectativas, fazendo brotar entre os participantes um sentimento de implantação e protagonismo de uma nova força na comunicação do Estado, antes esquecida e relegada para segundo plano ante as grandes emissoras da capital. Já se trabalha na organização do segundo encontro da categoria.





"Nós somos o instrumento de transformação de uma sociedade, através do rádio. E que venha outros encontros como esse, para que o rádio venha a crescer ainda mais em Mato Grosso", definiu Vanderlei Munhoz. Segundo o organizador Vanderlei Munhoz, seu objetivo foi alcançado, uma vez que, com o encontro pode conhecer e rever amigos e além disso poder discutir e trocar informações e ideias referente, como se pode aperfeiçoar e aprimorar ainda mais, para levar uma programação cada vez melhor aos ouvintes.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias