/ / Público lota auditório no primeiro dia de programação técnica na Norte AgroShow

O auditório LG, da Norte AgroShow, permaneceu lotado durante a tarde dessa quarta-feira, 06 de junho, no Parque de Exposições da Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso (Acrinorte). Um público composto por homens e mulheres de diferentes idades e profissões acompanhou atento a todas as exposições realizadas pelos palestrantes do dia.





O produtor rural Paulo Bueno elogiou o modelo de evento. “O novo formato vem ao encontro dos anseios desta sociedade. É preciso ter esta coragem para a mudança”, destacou Bueno, inclusive, sugerindo que as próximas edições da Norte AgroShow tenham dias temáticos, que agrupem os visitantes por interesses em comum. “Quem sabe um dia para a agricultura e outro para a pecuária?”, sugeriu.





Um dos palestrantes da tarde dessa quarta-feira foi o gerente do departamento técnico de sementes da DDB Agronegócio, Rodrigo Medina. Ele falou sobre o posicionamento de forrageiras de clima tropical com foco na produção de grãos e ficou satisfeito com a receptividade do público. “Vejo Sinop como o portal do agronegócio em uma região de grande potencial. Estamos vivendo um período de transição. Muitos filhos estão assumindo o negócio dos pais e estão aqui. É um público que agrega pessoas formadoras de opinião e aqueles que serão esses formadores em breve”, destacou.





Recém-formada em Engenharia Agrícola Ambiental, Adriana Prado esteve na Norte AgroShow à procura de novos conhecimentos. “É importante termos um evento como esse na nossa cidade. Fazemos contatos, conhecemos empresas e novos caminhos”, disse.





Durante a tarde, também aconteceram palestras sobre reprodução, com o professor José Luiz Vasconcelos; planejamento patrimonial sucessório, com o sócio da Hold Back Consultoria, Fabio Marçal, e os caminhos a serem seguidos pelo agronegócio, com o representante da Fente Parlamentar Agropecuária, Rui Prado. Pela manhã, foi realizado um workshop econômico com Sudeco, Sedec, BNDES e Banco do Brasil, sendo mediado por Carlos Avalone - Diretor das Federações das Indústrias de Mato Grosso e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado.





A Norte AgroShow

A Norte AgroShow é realizada em Sinop até a sexta-feira, 08 de junho. Para acessar a programação completa do evento acesse: http://www.norteagroshow.com.br/norte.pdf