/ / Promotor de justiça de Guarantã do Norte disse que veio para servir a população

Com pouco dias que está à frente dos trabalhos da promotoria de Guarantã do Norte/MT, o promotor Dr. Luiz Alexandre, já se deparou com vários trabalhos na comarca do município que abrange as cidades de Guarantã do Norte e Novo Mundo, alguns bem mais complicados que os outros. Em entrevista coletiva, o magistrado disse que o Ministério Público tem muitos processos e fez uma comparação com a comarca da cidade de Colíder, onde os trabalhos judiciais, são bem menores e lá há três promotores e Guarantã do Norte, há apenas um promotor titular e um outro volante, para dar conta dos inúmeros trabalhos processuais.





Segundo o promotor, em pouco tempo em que está há frente dos trabalhos da comarca do município, já teve de interferir em dois pedidos desta natureza. O promotor destacou entre os vários trabalhos processuais as questões de procura da população ao Ministério Público para se conseguir uma vaga em UTI – Unidade de tratamento intensivos, pelo Sistema Único de saúde, através de liminar.Segundo o promotor, em pouco tempo em que está há frente dos trabalhos da comarca do município, já teve de interferir em dois pedidos desta natureza.





Referente as questões ambientais ele destacou o lixão da cidade, o promotor disse ser um assunto muito sério e que já há uma ação judicial em curso, onde foi ganho em primeiro grau, mas houve um recurso. Ele alega ser fundamental para saúde da população, que se construa com urgência um aterro sanitário , “Sabemos que é uma obra caríssima para o município, mas há as iniciativas municipais para se buscar este tipo de solução, já que, este problema não é de hoje, as leis de resíduos sólidos, já estabelece estes tipos de obrigações e este não é só um problema de Guarantã do Norte e sim das maiorias dos município do país”, relatou o magistrado.





Dr. Luiz Alexandre disse que, veio para a Comarca de Guarantã do Norte, para servir a população e será o que ele irá fazer.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias