/ / PRF apreende carregamentos de madeiras irregulares em Guarantã do Norte

Policias rodoviários federais do posto de Nova Santa Helena (123 km de Sinop) apreenderam, ontem à noite, dois carregamentos irregulares de madeira em Guaratã no Norte. A primeira apreensão ocorreu por volta das 22h15, quando o motorista de uma Iveco com placas de Cuiabá, foi flagrado transportando 40 m³ de cambará e pinho cuiabano, vindo do Pará, sem nota fiscal e guia florestal.

De acordo com a PRF, a madeira tinha como destino Cuiabá, e o condutor é reincidente nessa prática delituosa.

Cerca de 20 minutos depois, foi feita a apreensão de 25 m³ de cambaras em toras, vindo de uma localidade conhecida como Vale do XV, que eram transportadas por um Mercedes Benz com placas de Guarantã do Norte.

A carga, sem nota fiscal e guia florestal, tinha como destino uma serraria às margens da BR-163 no município. O condutor não era habilitado.

Em ambos os casos os motoristas foram autuados e encaminhados à delegacia de Polícia Civil e podem responder por crimes fiscal e ambiental, com agravante de ter sido o flagrante em período noturno, como previsto na Lei dos Crimes Ambientais. Os veículos estão à disposição do Ibama para procedimentos cabíveis.

