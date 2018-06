/ / Presidente do PT diz que prioridade é encontrar palanque para Lula em Mato Grosso

Embora a professora da Unemat, Edna Sampaio, tenha lançado sua pré-candidatura ao governo pelo PT durante uma reunião estadual do partido realizada sábado passado em Cuiabá, o presidente estadual da sigla, deputado Valdir Barranco, disse, ao Só Notícias, que a disputa ao governo estadual não é prioridade em Mato Grosso e que a tendência aprovada no encontro é a de buscar uma coligação com partidos de centro esquerda e viabilizar um palanque para a candidatura a presidente de Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo Barranco, na reunião foram apresentadas três resoluções. Duas, que se fundiram em favor de candidatura própria, com apoio de Edna Sampaio e de Lúdio Cabral, e outra que busca uma composição, com apoio de Barranco e do deputado federal Ságuas Moraes, sendo esta a vendedora por 22 votos a 12. “A proposta derrotada fechava as portas para a possibilidade de aliança para o governo do estado. A proposta vencedora, não só deixa a porta aberta para uma possível aliança que venha ao encontro da construção de um palanque para o presidente Lula e para ganhar musculatura para as campanhas proporcionais, como também não fecha as portas para que, em não ocorrendo a aliança, nós possamos ter uma candidatura própria aqui no estado de Mato Grosso”, explicou.

Barranco acrescentou que o PT mato-grossense vai seguir rigorosamente as prioridades nacionais da sigla, que, em junho, editou uma resolução, aprovada pelo diretório nacional, elencando cinco objetivos para o pleito deste ano, sendo a principal delas a eleição de Lula para presidência da república. Depois vem, pela ordem, fazer a maior bancada de deputados federais, eleger o maior número de senadores, reeleger os cinco governadores petistas e, por fim, eleger deputados estaduais.

“No Mato Grosso, então, nós não temos a eleição de governador como prioridade do diretório nacional e nós estabelecemos, para além de manter a nossa vaga de federal, colocamos como prioridade manter ou ampliar a nossa participação na Assembleia Legislativa. Então, essa nossa resolução aprovada por 22 a 12 não fecha as portas para uma aliança e, com uma aliança proporcional, nós podemos ter muito mais chance de alcançar esses três objetivos: palanque para o Lula, manter a vaga de [deputado] federal ou manter e ampliar a vaga de [deputado] estadual”, acrescentou Barranco, que confirmou seu nome para a reeleição.

A resolução vencedora no último encontro tem validade até 28 de julho, quando o partido se reúne novamente para tomar as decisões finais para as eleições deste ano.

Por Só Notícias/Marco Stamm (foto: Só Notícias/arquivo)