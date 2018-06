/ / Presidente da ACEG esteve presente nao 5º Fórum Nacional CACB Mil

Presidente Da ACEG Hermes Olney

A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) realiza o 5º Fórum Nacional CACB Mil. O evento ocorreu entre os dias 19 e 21 de junho, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, localizado em Brasília. O evento é de grande importância para o cenário do empreendedorismo no País. Temas como associativismo, liderança empresarial, economia do Brasil, inovação e comércio internacional regem o encontro nacional.

A Associação Comercial e Empresarial de Guarantã Do Norte ( ACEG) participou juntamente com as demais associações e a Federação ( FACMAT) do estado de MT. Na Câmara Federal, em reunião em Brasília reiteraram o apoio ao projeto. A reforma tributária vai simplificar o sistema e reduzir a burocracia, facilitando a vida das empresas em relação às obrigações tributárias. “É necessário simplificar os processos de declaração e pagamentos de tributos, principalmente para as empresas de menor porte”, afirmou o presidente da Facmat com a substituição de diversos deles por tributo único.

Mas, o relator promete que outro efeito da medida será a diminuição da carga a partir do combate ao que ele chama de males do sistema tributário, entre os quais o excesso de renúncia fiscal, a sonegação e os altos custos da burocracia.”O sistema tributário que temos matou as empresas. É um amontado de coisas que o transformaram num manicômio tributário”, enfatizou o parlamentar, ao concluir que a reforma tributária é um importante mecanismo para alavancar o crescimento econômico do país.

Da Assessoria