/ / Prefeitura de Guarantã do Norte retoma programação de 37 anos e show gospel com Fernandinho está confirmado

O secretário de Administração de Guarantã do Norte, Eugênio Caffone Lima confirmou, ao Só Notícias, que parte da programação do 37º aniversário do município será retomada nesta quarta-feira, com lançamento do projeto da Escola Segura da Polícia Militar. Na sexta-feira, terá o show do cantor gospel Fernandinho, às 20h30, na praça da Cultura. Já no dia 9, está confirmado a apresentação da cantora Mariana Fagundes e Marcha para Jesus.

Na semana passada, a prefeitura cancelou parte da programação devido a greve dos caminhoneiros, que bloquearam as rodovias federais e estaduais causando falta de combustível em Guarantã e em diversas cidades do Nortão. Com isso, houve o cancelamento da agenda de várias autoridades que haviam confirmado presença nas festividades de aniversário e a instabilidade nas estradas em relação ao transporte e a possibilidade de alguns equipamentos e materiais necessários não chegarem a tempo.

Outras programações festivas como o FESCTÃ e Noites Culturais, também ocorrerão em momento a ser programado. Também estava prevista inauguração da unidade do Corpo de Bombeiros, que deve ser agendada uma nova data com a presença do governador Pedro Taques (PSDB).

As obras de ciclovia, visita as obras do centro de eventos, asfaltamento da avenida Brasil, rua dos Cedro, Flamboyants, Sapucaias, Jequitibás e avenida Alcides Moreno, além das reformas em escolas ainda serão analisadas novas datas para lançamentos.

Por Só Notícias/Cleber Romero