/ / Prefeito diz que servidores são o maior patrimônio do município e garante RGA

O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves encaminhou na ultima quint a-feira 14, dois Projetos de Leis solicitando ao Poder Legislativo Municipal autorização para aplicar o reajuste salarial aos servidores municipais.

Um dos projetos trata do reajuste salarial dos profissionais da educação que atuam na área de apoio. Estes profissionais receberão 6,81% de reajuste em sua remuneração.

O outro projeto atende aos demais servidores do município que deverão receber 2,07% de reajuste. Também neste mês os servidores receberão mais 2% de reajuste referente ao RGA do ano de 2.014 que na época não foi pago e que o prefeito Érico em negociação com o sindicado acordou em pagar neste ano de 2018. O percentual a ser pago é de 6,23% divididos em três parcelas. A primeira foi paga em fevereiro de 2,23%, a segunda de 2% será paga neste mês de junho e a terceira também de 2% será paga no salário de outubro.

Além do RGA o município estará efetuando neste mês de junho a elevação de nível dos servidores que corresponde a 2% a mais no salario de cada servidor. Outros 109 servidores terão alteração em seus salários neste mês, são os servidores que tiveram elevação de classe após cumprirem os requisitos estabelecidos no PCCS.

Em janeiro passado todos os professores da rede pública municipal tiveram a recomposição de seus salários em 6,81%, percentual aplicado para correção do piso nacional do magistério. Guarantã do Norte está entre os municípios do estado que pagam os melhores salários aos profissionais da educação.

“O reajuste salarial está sendo um enorme desafio para os gestores atuais, muitos, não estão conseguindo cumprir esse compromisso. Nós estamos tomando todas as medidas cabíveis para honrar e valorizar os nossos servidores. Sempre pregamos que os servidores são o nosso maior patrimônio. São eles que tocam essa imensa máquina pública. Enquanto gestor estarei fazendo o possível e o impossível para respeitar e valorizar os nossos servidores.” Comentou o prefeito Érico.