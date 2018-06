/ / Prefeito de Guarantã do Norte viajou pra Brasilia em Busca de recursos

O prefeito do Município de Guarantã do Norte-MT, Érico Stevan Gonçalves (PRB) viajou a Brasília nesta segunda-feira (11) com o objetivo de buscar recursos para realizar investimentos que melhorem a qualidade de vida da população do município e a estrutura nas áreas de Saúde, Educação, Obras, Turismo, Agricultura e Assistência Social.

O prefeito Èrico Stevan, cumprindo agenda reforçou os compromissos com os deputados federais, senadores e algumas audiências nos ministérios para tratar de assuntos técnicos pendentes e futuros. “Temos que ser ágeis e ir à busca de oportunidades. Nossa administração está focada no desenvolvimento e bem-estar da nossa comunidade. Temos muitos projetos, para que sejam executados, é preciso que se busquem recursos nos Ministérios ou através de emendas parlamentares. Espero voltar com novidades positivas para o município”, enalteceu Èrico.

Preocupado com a futura situação financeira do município o prefeito, aproveitou a oportunidade de buscar parcerias que possam nos ajudar em todas as áreas.

O Prefeito, disse que o contato com os parlamentares em Brasília é muito importante para garantir apoio e destinação de recursos, que ajudarão a desenvolver vários projetos do nosso município.

O prefeito Érico afirmou que “É de fundamental importância à parceria existente entre município e Governo Federal, pois é através deste que vem a maioria dos recursos que possibilita um avanço maior no desenvolvimento de um município”. Finaliza o prefeito. Da Assessoria