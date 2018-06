/ / Prefeito de Guarantã do Norte se reúne com pastores e lideranças evangélicas

Aconteceu nas dependências da Secretaria de Ação Social, na manhã desta quarta-feira, 20, reunião entre o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves, Pastores, e missionários evangélicos. A reunião teve como objetivo avaliar os eventos realizados nas festividades do município, como o Show do cantor gospel Fernandinho e a Marcha para Jesus. O resultado foi muito positivo na avaliação das lideranças e foram apresentadas sugestões para os eventos futuros.

O primeiro festival da música gospel de Guarantã do Norte que estava programado para os dias 06 e 07 de junho e que foi suspenso em consequência dos efeitos da paralisação nacional dos caminhoneiros foi reprogramado para o dia 05 e 06 de setembro. No próximo dia 06 de julho, sexta-feira, às 7 h 30 min da manhã, nas dependências da Secretaria Municipal de Ação Social, será realizada reunião dos pastores e líderes evangélicos para rediscutir os regulamentos do festival, com a proposta de inclusão da categoria infanto juvenil no festival.

Outras propostas de trabalho foram discutidas incluindo uma programação de final de ano na Praça da Cultura, contemplando teatro natalino entre outras atividades sociais, culturais e religiosas.

Na avaliação dos líderes evangélicos essas ações realizadas em parceria com a Prefeitura Municipal fortalecem o trabalho e levam inúmeros benefícios para a sociedade.

O prefeito Érico, que tem marcado presença na maioria das reuniões, comentou:

“ Nós assumimos um compromisso de trabalhar em conjunto com as igrejas, de fazer parcerias, especialmente nas ações voltadas ao bem-estar das famílias. Iniciamos esse trabalho no ano passado. Esse ano, conseguimos fortalecer ainda mais e vamos nos esforçar para que cada dia mais, essas ações e parcerias se ampliem e atinjam toda nossa sociedade. Estamos trabalhando em parceria com a comunidade evangélica, estamos também numa parceria muito boa com a comunidade católica, inclusive apoiando a realização da semana da família que acontecerá no mês de agosto. Enfim, estamos abertos para trabalhar com todos os segmentos que se interessam em melhorar a vida e a segurança das pessoas”.





Da Assessoria