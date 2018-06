/ / PREFEITO DE GUARANTÃ DO NORTE REALIZA ENTREGA DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER A POPULAÇÃO

O Prefeito de Guarantã do Norte Érico Stevan, efetuou ontem a entrega de mais um item da série de maquinários adquiridos com recursos próprios pelo Município. O gestor repassou à Secretaria Municipal de Infraestrutura uma Moto niveladora CMG (Patrola).

O investimento realizado pela Prefeitura com a máquina que chegou ontem foi de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais).

De acordo com o Secretário de Infraestrutura, Claudiomar Paloch, a entrega era aguardada para que assim os trabalhos já pudessem iniciar utilizando o novo maquinário. “A Patrola terá destinação para efetuar serviços de abertura e recuperação de estradas. Temos uma programação de serviços, desenvolvida com o aval do Prefeito e o novo maquinário facilitará a execução dos trabalhos”, salientou Paloch.

O Prefeito Erico Stevan agradeceu a população pelo apoio e prometeu fazer uma gestão baseada em respeito ao dinheiro público.

“Quando cancelamos o carnaval, sofremos muitas críticas, sabemos que a população merece lazer, qualidade de vida, enfim merece ter motivos para ser feliz. Mas apresentamos hoje uma máquina nova, que vai atender as necessidades da comunidade, seja no campo ou na cidade, deixamos sim de fazer o carnaval este ano, mas por um bom motivo, colocar as contas do município em dia, investir e muito na saúde pública do município e buscar adquirir equipamentos para fazer obras para a nossa gente” afirma Érico.

O Prefeito ainda enfatizou que “O Estado tem 141 munícipios e apenas 50 estão conseguindo pagar em dia a folha de pagamento, Guarantã do Norte está entre esses municípios que priorizam os servidores e que estão honrando com os seus compromissos, estamos passando por muitas dificuldades sim, mas com fé em Deus iremos superar tudo isso juntos” Finaliza Érico Stevan.

Da Assessoria