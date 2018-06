/ / Pré-natal garante a saúde da mãe e do bebê

Os cuidados com a saúde devem ser iniciados antes mesmo da mulher engravidar

Em todas as fases da vida a mulher deve se cuidar para manter a saúde em dia. Além de criar hábitos saudáveis no dia a dia, como prática regular de exercícios físicos e alimentação saudável, os especialistas recomendam a realização de exames de rotina, o conhecido check-up feminino.





Para uma gestação tranquila, as mulheres que querem ser mãe devem iniciar os cuidados antes mesmo de engravidar, é o que informa o Doutor Jurandir Passos, médico ginecologista que compõe o corpo clínico do Laboratório Cedic Cedilab. “Muitas mulheres apresentam algumas doenças sem apresentar sintomas, como diabetes e disfunções na tireoide. Por isso, é importante avaliar o estado de saúde antes de engravidar”, alerta. Os dois são realizados através de uma amostra de sangue.





Nos primeiros meses de gravidez a mulher deve procurar um obstetra para iniciar os cuidados pré-natal. Nesta fase serão solicitados uma série de exames essenciais, como o de tipagem sanguínea e o fator RH para detectar se há algum risco de incompatibilidade entre o sangue da mãe e da criança.





Também é solicitado o hemograma completo, exame de sangue que irá detectar anemia ou alguma infecção através da sorologia, como sífilis, HIV, rubéola, citomegalovirose, hepatites e toxoplasmose, além disso também é solicitado o exame de urina para detectar uma possível infecção urinária. “A recomendação é que os exames sejam repetidos de 3 em 3 meses, mas caso algum deles esteja alterado ele deverá ser repetido numa frequência maior”, sinaliza o Dr. Jurandir.





A partir da oitava semana, a mãe pode realizar o tão esperado exame de sexagem fetal, onde é possível descobrir o sexo do bebê. Ele é realizado através de uma amostra de sangue da mãe. “Caso seja detectado no sangue da mãe o cromossomo Y, infere-se que o bebê é do sexo masculino, mas, se ele não é detectado, entende-se que a criança é do sexo feminino”, explica.





Outro exame indicado para as gestantes é o Nipt (Teste Pré-Natal Não Invasivo), que pode ser realizado a partir da nona semana. Com o Nipt, é possível fazer uma triagem para identificar se o feto possui alto ou baixo risco para trissomia 13 (Síndrome de Patau), trissomia 18 (síndrome de Edwards) e trissomia 21 (Síndrome de Down). “O exame é feito através de uma amostra de sangue da mãe, caso seja atestado o alto risco, a confirmação será feita através da análise de uma colheita de líquido amniótico do neném”, detalha Passos.





Por Assessoria de Imprensa