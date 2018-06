/ / Polícia Federal flagra fábrica de dinheiro

A Polícia Federal prendeu nesta quarta (20) um homem com 71 notas falsas de R$ 20 em uma residência no bairro Osmar Cabral, periferia de Cuiabá. No local a polícia também encontrou vários apetrechos para falsificação, entre eles, papéis especiais, impressoras e outros materiais que simulam elementos de segurança de cédulas verdadeiras.

A polícia iniciou investigações a partir da apreensão de notas falsas identificadas no Centro de Distribuição dos Correios, tendo como destino o endereço do suspeito. Notícias também davam conta que estaria ocorrendo derramamento de notas falsas na região.

Diante dos indícios, a 5ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso emitiu um mandado de busca e apreensão para cumprimento na residência suspeita, o qual foi cumprido na data de hoje, tendo sido realizado o flagrante.

O preso e o material apreendido foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Cuiabá. O conduzido foi indiciado por falsificar papel-moeda, além de possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda.(Com Assessoria)